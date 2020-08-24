تشويه رموزنا.. عملية عدوانية منهجية

بقلم: صالح عوض

تسكن الرموز في مكان عميق مقدس في وجدان الشعب والأمة، وتتجلى قيمتها الحيوية في أتون الاحتدام مع العدو عندما تتحول إلى معين لا ينضب يزود المكافحين بالنموذج والمثال، ويكون لهذه الرموز من الفعالية ما يغني عن كثير من التلقين والتثقيف والشروح.

ولعلنا أمة تتفرد بتواصل الرموز العظيمة في الاتجاه نفسه والمنهج نفسه منذ قرون طويلة، وفي شتى المجالات، وهي جميعها مصدر إلهام، وقوة دفع، تزودنا بالتحصين النفسي، وبالخبرة وبالتجربة، وبمنطق الثبات في المواجهات الحادة.

ولأن العدو يدرك ذلك جيدا عمد إلى تحطيم هذه الرموز أو تشويهها بشتى الأساليب والسبل، وعقد على ذلك آماله في تحطيم طموحنا في النهضة والاستقلال.

إنها معركة الذاكرة والوجدان.. تصبح الرموز فيها هدفا مباشرا، ولذا يصبح الحرص على تجليها وإبرازها أحد أهم سنن الانتصار في المعركة الفاصلة.

معركة التشويه:

لم يترك الخصم الحضاري مجالا من مجالات الحياة المعنوية والمادية إلا اقتحمه علينا تدميرا أو تحريفا.. فليس فقط المجازر والقتل ونهب الثروات والاستيطان والاحتلال وتدمير الأبنية التحتية للبلاد، وليس فقط تجهيلنا ونزع أدوات العلم من بين أيدينا، وهذا بحد ذاته مجموعة جرائم ضد الإنسانية.. ولكن الأخطر منه والأسوأ انه بعد تحقيق انتصاره العسكري علينا توجه إلى عملية منهجية لتأبيد انتصاره فعمد إلى صناعة رواية عن تاريخنا وحياتنا وجند لتعميمها جيوشا من الصحفيين والكتاب والساسة وما التقطه من أبنائنا المغفلين و دجّنهم على خذلان الأهل وتزوير التاريخ..

وحتى يتسنى للاستعماريين النجاح كانت خطوتهم الأولى مع احتلالهم ان احرقوا المكتبات الوطنية الكبيرة بل إنهم طاردوا المكتبات في كل مكان ولم تسلم منهم مكتبة الأمير عبدالقادر كما قتلوا العلماء وشردوهم أو حبسوهم وهكذا عندما تنضب المصادر كما يخيّل إليهم يبدأون هم كتابة الوقائع بصياغات تناسب أهدافهم.. وهذا ما وجدته منتشرا في كتابات تاريخية عديدة عن مراحل كفاحنا ضد الاستعمار.

و بسبب تفوقهم في امتلاك أدوات الاتصال والإعلام أصبحت الرواية التي نسجوها مرجعا علميا لكثيرين من أبناء امتنا بل ومن أبناء شعبنا، ورغم ان الخصم الحضاري يدرك ان روايته لن تمر بسلام ولكنه على الأقل يكون حقق الارتباك والفوضى والتشكيك.. بل وأحيانا الصراع بين أبناء البلد الواحد.

في هذا النوع من المعركة يجب أن نعترف أننا لم نبلوا بلاء حسنا، وكنا فيه من الزاهدين، مكتفين في أحسن أحوالنا على رفض رواية المستعمر، ولكن لأن الحياة لا تعرف الفراغ توسعت الرواية الاستشراقية عن كل معاركنا وصداماتنا ورموزنا ومنهجنا، فمن المعلوم أنّه لا يدحض المعلومة الخاطئة إلا المنهج العلمي وأدوات التفنيد العلمية.

ومن المؤلم أن لا تقتصر منابع التشويه على دراسات المستشرقين وأتباعهم في أمتنا.. حيث تنبعث روح التشويه لرموزنا التاريخية من مواطن طائفية أو شعوبية محكومة بأخلاق الفرقة والانفصال وأدبياتهما التي لا ترى شرعية لوجودها إلا على أنقاض الآخرين.. بل لعل أسوأ ما يمس رموز الأمة من تشويه يكمن في ثقافة الفرق والشعوبيين وهنا تظهر القيمة السلبية في التشويه بتأديتها دورا تفسيخيا داخل الأمة يشغلها بنفسها ويعمق شروخ الفرقة داخلها.. وهكذا تصبح معركة الرموز شغلا شاغلا لشرائح لا يستبعد تشغيلها من قبل الخصم الحضاري.

ولقد أصاب رموز الأمة القسط الوافر من التشويه سواء تلك الرموز التاريخية المرافقة للرسالة أو رموز النهضة والمقاومة.. وقد وجد هذا التشويه صداه في نفوس مهزوزة فاقدة للعلم مهزومة فاقدة للياقة الروحية، فأصبح الفاتحون غزاة في تعميم الرواية الاستعمارية، وأصبح الجدل يدور حول أعظم الرموز التي أخرجت الشعوب من الظلام إلى النور وبمنطق لا يمكن فهمه لدى من يلتزم منهجا عنصريا أو عدوانيا.. وقد تم تركيب التشويه على ما غرسوه في نفوس البعض من اعوجاج المنهج واختلال المفاهيم وتبدل القيم، فتغير سياق الحديث عن تلك الرموز الرسالية الكبيرة عندما تم إخضاعه لمنهج عنصري عرقي شوفيني.. وللأسف لم يعتمد الاستعمار عن قصد على مراجع غربية منصفة كثيرة عن حركية الإسلام ورجاله العظام وعطاءاته الحضارية الجليلة.

أثاروا الشبهات حول رموز النهضة والمقاومة ليحرموا ناشئة الأمة من الاقتداء فكان الطعن السافر في شخصية السيد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وإلقاء ظلال الشبهات حول مساعيهم وحول أصولهم، وانخرط من له مصلحة في التخلف بحملة التشهير، كذلك فعلوا مع السيد الأمير عبدالقادر الحسني الجزائري بعد أن اختطفوه وحجزوه في إقامة جبرية كتبوا عنها ما أرادوا وألفوا فصولا من البهتان، وبعد ذلك نفوه إلى بلاد الشام، و لقد حاول الأمير وأبناؤه توضيح الوقائع وتبيين المسائل ولكن هيهات لآلة العدوان الكبيرة أن تتوقف.. و تظهر خطورة العملية في أنها تجد أصداء لها لدى البعض -مع قلته- يروج كل شنيعة عن الأمير..

والكلام عن الأمير يطال كل رموز الكفاح والمقاومة خلال قرن ونصف ولقد تطوع بعض النفر في الكتابة المتساوقة مع المنهج الاستعماري في تشويه الأمير والإمام ابن باديس ورجالات كبيرة في تاريخ الشعب والأمة..

منهج التقديس:

على باب آخر يهجم منهج التقديس على الناس ليصنع عقولهم ويسحبهم إلى حيث التيبس فعندما يتوقف التحرك في عالم الأفكار والتأمل والنقاش تغيب الفكرة ليحضر الوهم فيتحول الناس إلى عبيد لمقولات ولرموز بالتبرك والتقرب والدخول في صناعة الأصنام، وهكذا تنسج الخرافات والروايات المقدسة التي تطرب الجموع و تسحبهم بعيدا وخارج الحياة إلى عوالم من النشوة والجذب، وهكذا يتكامل التقديس مع التشويه في انجاز مهمة الحرمان من الاستفادة من القيمة المعنوية الحقيقية للرموز.

والتقديس ليس سلوك قليلي المعرفة فقط بل يصيب بعض المتعلمين قسطا منه عندما يميلون إلى الدفاع بمبررات تلفيقية وسياسية تجعلهم تماما كما ناشري الخرافات عن القبور فهم لا يسيئون إلى المعرفة فقط بل إلى محاولة النهضة والتحرر بطمسهم معالم حقيقية واقعية لنماذج صنعت الانتصار، وبتفقير المجتمع من تمثل نماذج عملية حققت الانتصارات عندما امتلكت سننها وشروطها، وهي في هذا تكون ضربت العقل الجمعي وأسست للخرافة ليكون المجتمع رهينا للرواية الأخرى المضادة آو للانكسارات النفسية والهروب من الواقع إلى الصنم.

ومما أساء للرموز عدم قراءة وقائعهم دراسة علمية تكشف عناصر قوتهم وعبقريتهم وتفهم ظروفهم وروحية مواجهتهم لها ليكونوا حقا قوة يمكن ان تحرك الهمم والوجدان بدل ان تكون للتبرك والتقديس تماشيا مع طقوس العامة الذين يميلون لهذا السلوك النفسي بلا تدبر.

قد يمس التقديس شخصيات وهمية ورموزا مصطنعة أو يتناول شخصيات حقيقية وهو في الحالة الأولى مذموم، وفي الثاني غير محمود، لأنه في الحالتين يعمل على تغييب الفائدة المرجوة من تمثل الرموز ودور ذلك في النهضة.وذلك لأنه فاقد للمعيارية ويأخذ الأمور جملة، ويجب الاعتراف أن أصحاب هذا المنهج ليسوا فقط من الأميين في قراءة التاريخ ولكنهم أيضا ممن يصابون بعصبيات ضيقة تحرمهم من الصبر على رؤية الحقيقة والوقائع كما هي وقد يكون هؤلاء من حملة أعلى الدرجات العلمية.

ولعله من الواضح أن منهج التقديس يحول القيمة الايجابية الفاعلة إلى جوهرة تنفع للزينة والتبرك وليس إلى قوة تفعيل وتحريك وهو ما لا فائدة ترجى منه في ساحات المعارك التي تستدعي من كل الأطراف استحضار كل قوتهم المعنوية والمادية وخبرتهم المكتسبة من تاريخهم وتاريخ الأمم.. ومن هنا يظهر خطورة منهج التقديس على الصعيد العملي، فضلا عن خطيئته المنهجية.

ومن الواضح أن منهج التقديس لا يستطيع الصمود في مواجهة التشكيك والتشويه ولذا نجد أصحاب هذا المنطق يهربون دوما من النقاش ولا يملكون إلا الانفعال غير المجدي أمام ماكينة ضخمة تبث بطرق علمية التشويه والتشكيك.

إننا ننتمي إلى ثقافة ترفض التقديس، وتنصف الجميع، ولا ترى لأحد صلاحية اختراق الناموس الذي يحكم الحياة بشتى مناشطها، وترى أن كل واقع يتحقق بتجمع أسبابه وتفاعلها، و لم تستثن هذه الثقافة أحدا من الرواد وصانعي الحضارة العظيمة فكلهم كان خاضعا لهذا المنطق، وهذا الإدراك من شأنه تحرير أصحابه من الأوهام و عبادة الأصنام، وفي سيرة الرسول صلى الله لعيه واله وسلم رغم أنه معصوم من الناس ورغم انه وحي يوحى الا انه كان دوما ينزع من أصحابه رديئة التقديس فكان يشاورهم في ما هو استراتيجي في حياتهم وأحيانا ينزل عند رأيهم لتثبيت منهج الشورى، وذلك كله لكي يحافظوا على قيمة العقل والتفكير.. فإن كان هذا هو شأن حياة المسلمين مع الرسول الموحى إليه فما بالهم مع آخرين سابقين ولاحقين من الرجال العظام

حاجتنا للرموز:

لا توجد حضارة أو نهضة بلا إبراز رموزها من رجال لهم دور تاريخي في إحداث التغييرات الكبرى في مسيرة الشعب والأمة، أو معابد ومبان وشواهد تعبر عن عظيم فعل من سبق، فالأمريكان لا تخلو ورقة نقدية من رمز من رموزهم والتي تتناثر تماثيلهم في كل مكان والأمر نفسه في أوربا حيث تزخر كتبها وميادينها ومكتباتها وشوارعها بأسماء رموزها.. رغم أن بعضا من تلك الرموز تعتبر بحق سبة في تاريخ أمريكا وأوربا لما ارتكبته من جرائم ضد البشرية.. فأي فخر برجال أبادوا الهنود الحمر أو ارتكبوا مجازر واسعة بحق شعوب في إفريقيا وآسيا؟ رغم ذلك فان الحرص على حضورهم في وجدان الشعوب يحظى باهتمام بالغ في الدول الغربية مما يصطدم مع الحس الإنساني الذي ثار مؤخرا ليلقي بهذه الرموز في الأنهر ويسقطها من الأماكن العامة في بريطانيا وأمريكا وبلجيكا وفرنسا وايطاليا.

وفي ثقافتنا تنتظم قيمنا في تعظيم الحاكم العادل والقاضي النبيه الحازم والعالم المتبحر والشهيد المقدام وأولي العزم وذوي البأس الشديد وتجعل لهم مكانة عظيمة وكرامة مختصة بهم، وتتكثف في هؤلاء الأشخاص معاني الثقافة والرسالة ولذلك كانوا رموزا يستحضرون في كل مجالات الحياة فمن مثل أبو بكر في الحزم ومن مثل عمر في العدل ومن مثل علي في العلم والنباهة ومن مثل عثمان في السعة والكرم والجود ومن مثل خالد في القيادة وأبو عبيدة في الوفاء وهكذا وصولا إلى رموزنا في المرحل المتأخرة فمن مثل الأمير عبدالقادر عبقرية وفروسية ومن مثل ابن باديس عالما عاملا ثوريا والأفغاني رائدا وأستاذا وأمين الحسيني قائدا عظيما لفلسطين وبن مهيدي والآخرين الكثيرين..

ولم يستطع المستشرقون المغرضون والشعوبيون الحاقدون تسجيل أي تشويه لأفعال الفاتحين المسلمين تجاه الشعوب وثقافاتها ورصيدها المعرفي دينا أو عادات وتقاليد، أو تحقير لانجازات العلماء المسلمين في شتى الميادين أو اتهامها بالعنصرية أو المساعدة في القتل والجريمة كما يحصل في عجلة الاستعمار القديم والحديث. ولم يستطيعوا تشويه المقاصد والنتائج إنما ذهبوا لتشويه أشخاصهم بادعاءات القصد منها حرماننا من تمثلهم وإسقاطهم من وجداننا لنكون امة بلا تاريخ وبلا رموز.

والرموز ليست فقط أشخاص إنما كل ما يشير إلى اقتدار الأمة وعطائها ماضيا وحاضرا ولكن دوما في إطار التفعيل الوجداني الايجابي بعيدا عن التقديس نحو مستقبل يكون في مستوى مسيرة كفاح الأمة والله غالب على أمره.