تشومسكي يهاجم “النيوليبرالية” بسبب كورونا.. ويحذر

قال المفكر الأمريكي، وعالم اللغويات، نعوم تشومسكي، إن أحد أخطر الأمور في أزمة فيروس كورونا الحالية، هو أن الإجراءات التي تنفذها الحكومات، وحالة الطوارئ، وإغلاق الحدود الداخلية والخارجية، قد تتسبب بتدهور الديموقراطية والنزوع إلى الاستبداد.

أما اقتصاديا، فقال في مقابلة له على (DiEM25 TV) إن هنالك مخاوف من انهيار الأسواق العالمية، وإن خطابات الرؤساء المذاعة على وسائل الإعلام يطرح التساؤلات.

وتابع: “سلمنا أنفسنا لشركات الأدوية الخاصة، التي لا تخضع للمحاسبة، والنيوليبرالية باتت تتحكم في اقتصاد السوق على مستوى العالم”، وتساءل: “ما مصير العمالة التي تأكل يوميا بيوم؟”.

ولفت إلى أن آثار كورونا وعواقبه لا يمكن إعادتها إلى ما كانت عليه، ولو تم التعافي فهنالك أشياء لن تعود كما كانت