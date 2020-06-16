تشديد على تفادي استنزاف احتياطي

* إشكالية تضخيم تكلفة استيراد

اعتبر كشف رئيس المجلس الاستشاري، للمنتدى الاقتصادي الجزائري، عبد القادر بريش، أمس، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتشجيع اقتناء مصانع وتجهيزات صناعية مستعملة، من شركات أوروبية، و من مختلف دول العالم، بسبب صعوباتها المالية، نتيجة تأثيرات جائحة كورونا، قرار صائب خاصة، أنه يعد فرصة لاقتناء مصانع تتوفر على تجهيزات تكنولوجية حديثة، تستجيب للمعايير التكنولوجية والبيئية، بأسعار مناسبة، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.

لكن مع هذا، قال بريش في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أنه يجب الحذر كل الحذر، من إشكالية تضخيم تكلفة استيراد هذه التجهيزات المستعملة، حتى لا نفتح بؤرة جديدة، لتهريب العملة واستنزاف احتياطي الصرف.

حيث أكد الخبير الاقتصادي بالمناسبة، على ضرورة ضبط الأمور، وتقييد العملية بشروط صارمة، بالإضافة أن التجهيزات المستوردة، يجب أن لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، حتى لا نتيح للانتهازيين استيراد تجهيزات ومصانع خردة، بالعملة الصعبة.

وتجدر الإشارة، أن هذا القرار، يعتبر واحد من القرارات التي خلص لها، الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جدد بالمناسبة، موقفه الرافض للاستدانة الخارجية، حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية، مع مطالبته أعضاء الحكومة ببذل المزيد من الجهد، لتخفيض الواردات مع الصرامة في التسيير، حفاظا على احتياطي الصرف، بما في ذلك استغلال ظروف الركود الاقتصادي، الذي تمر به بعض الدول المتقدمة، لاقتناء المصانع المستعملة، التي تكون في حالة جيدة، بأسعار زهيدة وذات مردود فوري، يعود بالفائدة على البلاد والعباد.

مريم خميسة