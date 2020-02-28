تشديد الرقابة على الحدود وضع مؤسسات مرجعية

سارعت الحكومة في اجتماعها ليلة الخميس إلى اتخاذ تدابير وإجراءات احتياطية لمواجهة فيروس كورونا بعد تسجيل أول إصابة لدى مواطن إيطالي يخضع حاليا للحجر الصحي حيث تقرر في ثاني اجتماع للهيئة التنفيذية لمواجهة هذا الوباء تشديد الرقابة الصحية على الحدود وتعيين مؤسسات مرجعية للتكفل بهذا الداء في حالة ما إذا سجلت حالات جديدة .

وحسب بيان للوزارة الأولى فانه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد كل الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير المعمول بها، طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، قصد ضمان الحماية الصحية لجميع المواطنين وتفادي تفشي وباء فيروس كورنا وانتشاره وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة عن الشروع في تنفيذ عدد من الإجراءات، وأولها تعزيز المراقبة الصحية على الحدود وعلى مستوى نقاط الدخول البحرية والجوية وكذا تعيين مصالح ومستشفيات مرجعية للتكفل بكل الحالات المشبوهة بالإضافة إلى التكفل الطبي بكل الحالات القادمة من البلدان التي انتشر فيها الوباء.

كما قررت الحكومة تنصيب خلية يقظة واستماع، واعتماد رقم أخضر (30 ــ 30) على مستوى وزارة الصحة موجه للإجابة على استفسارات وانشغالات المواطنين. وتتشكل هذه الخلية من أطباء ومختصين في الأمراض الـمُـعدية مع توفير كل المستلزمات والمواد الصيدلانية الضرورية للتكفل بكل الحالات المشبوهة وكذا الرفع من مستوى مخزون المواد الصيدلانية لاسيما مستلزمات الوقاية والحماية مثل الكمامات الواقية وفي نفس الإطار تعمل الحكومة خلال هذا الأسبوع على إسداء تعليمات للمنتجين المحليين لهذه المواد برفع طاقات إنتاجهم تحسبا لتلبية الاحتياجات الإضافية كما تم إعداد إستراتيجية واضحة لتوزيع وتوفير وسائل الحماية والوقاية عند الحاجة و وضع نظام مراقبة لمكافحة كل أشكال المضاربة بخصوص هذه المواد، بالتنسيق مع مصالح الجمارك والتجارة والصحة.

كما ألزمت الحكومة وزارة الصحة بإصدار بيان يومي حول تطور وضعية هذا الوباء في الجزائر ودعت مختلف وسائل الإعلام للتحلي بالمهنية وتوخي الحذر في نقل المعلومة مع التأكد من صحتها لدى الجهات الرسمية، تدعو كذلك المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد الحماية والوقاية العادية التي يوصي بها المختصون في مثل هكذا حالات.

باية ع