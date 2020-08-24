تشابك الفعل الثقافي مع المسألة الصحية

بقلم: وليد فرج

على حد قول سارتر، حقيقة يحشر المثقف أنفه في كل شيء، بل عليه أن يقتحم جميع القضايا، ويناقش كل المسائل، و ينتقد كل الأوضاع ، ويتناول بالدرس و التحليل جميع الأفكار، فلا محددا له إلا المنهج العلمي، و لا عارض لطريقه إلا الموضوعية.

المثقف الحقيقي هو المثقف المرتبط بالهم الجمعي ، و المستشعر للنواقص الواقع المعيش ، والمدرك لمهاون الحياة و انحرافاتها و اعوجاجها لذا جاء في المعنى الاصطلاحي للثقافة إن فعل ثقّف الشيء أي سوى اعوجاجه ، و رتب قوامه ، وقد يعتري جوانب الحياة الكثير من الاعوجاج و الجم من الانحراف ،عن الطبيعة السوية ،لأسباب عدة ، يكون الإنسان في الغالب هو الفاعل و هو متلقي نتائج انحرافه .

إن المثقف الفذ ، يتحرك دوره و يتساوق و الحدث ،لا سيما إذا كان الحدث عام ، ذا أبعاد جماعية تمس أركان الحياة ،و يتمظهر دور المثقف حسب أهمية الحدث ، و أثره في المجتمع ، وفي الغالب ينشط في الأحداث ذات الطبيعة الأزموية ، المثقف العضوي المرتبط عضويا بالميدان المتأزم ، فيتناول الحدث بالدراسة و التحليل و استنباط الأسباب ، و وصف الحلول،ومحاولة السيطرة على المضاعفات و محاصرة الوخائم ، و في الغالب تجتمع عدة إرادات مثقفة ترتبط ارتباطا تكامليا ومن أجل ضمان نتائج أحسن .

كلما كان تماهي المثقف مع الحاجة الاجتماعية و تساوقه مع الأساسيات الضرورية للمجتمع ، كلما زاد دوره أهمية ، فلا ينتظر من المثقف أثناء الأوبئة التفكير في حفل راقص ، بل عليه التفكير في استحداث وضع اجتماعي يساعد على التصدي للوباء ، و المثقف المستشرف يبحث عن بناء منظومة صحية من خلال تعزيز جهودا لبناء ”ثقافة صحة تمكن جميع أفراد مجتمعنا المتنوع من التمتع بحياة صحية جيدة .

الثقف الحقيقي يستطيع ولوج مسألة الصحة ، من خلال التنوع الثقافي ، فهو يدرك أن الثقافة هي ذلك الكل المركب و هذا الكل داخل المجموعات الثقافية له روابط بالجانب الصحي ومنه ما يؤثر سلبا و إيجابا على صحة الفرد و المجموعة ، وهنا تستثار مفاهيم الهوية الثقافية و اختلافاتها و ارتباطاتها بثقافة الصحة ، باعتبارها قيمة مشتركة ، تؤسس لعدة قيم اجتماعية أخرى .

يعتبر إرساء الصحة بوصفها قيمة مشتركة خطوة مهمة ولكنها حافلة بالتحديات باتجاه تعزيز الصحة والرفاه، فلزاما على المتصدي لقضية (ثقافة الصحة) البحث عن الفرص لإنشاء وتأسيس القيم المشتركة لعوامل الصحة المتجذرة في المعتقدات الثقافية التقليدية . لاسيما المعتقدات الدينية المتعلقة بالمرض و العلاج و في الغالب تكون مرتبطة بالروحانيات بحثا عن الرفاه الشامل للفرد ولمجتمعه.

إن إنشاء قيم أو تعاريف مشتركة للصحة غالبا ما يصطدم بعوائق عقدية تأسست عليها الثقافة الصحية التقليدية فيأتي حافلا بالتحديات لصعوبة تماشي المعتقدات الثقافية مع المعتقدات الحديثة مثل النظر إلى المرض من وجهة نظر القضاء والقدر،كما أن التمازج الثقافي داخل المجموعة الثقافية الواحدة يظهر مستويات متعددة من الثقافات و القيم المشتركة لتعزيز مفهوم الصحة .

و في ما يرتبط بمفهوم القيم المشتركة، المرتبطة بثقافة الصحة و تحديدها نجد أن الحاجة إلى الإقرار بشكل أفضل وتحقيق التوازن ما بين صحة الفرد والمجتمع ورفاههما،قد يكون من الصعب تعريف صحة المجتمع، إلا أنها تشير بمعناها الواسع إلى الوضع الصحي العام لمجموعة محددة من الأشخاص والخطوات والشروط الخاصة والعامة (الحكومية) لتعزيز صحتهم وحمايتها وصونها .

ما نلاحظه في قضية الصحة العامة ، أن المجتمع الجزائري بكل مكوناته (أفرادا و مؤسسات) ، لا يولي لها أهمية كبرى ، بل تطغى عليه سياسة الصحة الفردية (الأنا) مما يشكل عائقا كبير أمام ثقافة الصحة ، وقد يكون السبب الرئيسي في هذه المشكلة هو السياسات الصحية الرسمية و مسؤولين و مديرين المؤسسات الصحية .

يبقى دور التحفيز مهما ، يجب أن يدفع إلى انخراط الجميع في إرساء ثقافة الصحة ، و أن يكون سياسة ضرورية يجب أن تنتهجها الدولة ، لارتباط الصحة بجميع مناحي الحياة ، وأثرها على كل القطاعات .

إن النظر إلى الحوافز على أنها تؤدي دورا حاسما في تحفيز السلوك وتتطلب منا التغييرات المعقدة اللازمة للنهوض بثقافة الصحة ، أن نفهم كيفية تحفيز الأفراد والمؤسسات والقطاعات للمشاركة في هذه العملية و إيجاد طرق من اجعل بناء ثقافة الصحة و الاعتقاد بأنها تخدم كل المصالح و الفئات و الأفراد و دونها لا يمكن الحركة في أي قطاع .

لذا تعتبر الحوافز مهمة لإنشاء قيمة مشتركة للصحة ضمن المجتمع الواحد وإشراك أصحاب شأن متعاونين من قطاعات مختلفة . للوصول الأمن الصحي العام ، الذي بتوفره يمكن الحديث عن مجتمع صحي ، يستطيع النهوض في شتى المجالات ، بطريقة سليمة و قوية ، ترتكز على أرضية صحية متماسكة.

فقبل الحديث عن الاقتصاد ، و النهوض الاقتصادي و تشابكه مع باقي القطاعات نجد أن التثاقف فيه محدود ، لاكتفاء الاقتصاد بفروعه التي تغطي جميع العمليات فيه ، لارتباط المسألة الاقتصادية بكل نواحي الحياة فالمعرفة الاقتصادية جامعة مؤسسة داخل القضية الاقتصادية فمن الاقتصاد السياسي إلى الاقتصاد الكلي إلى الاقتصاد الجزئي إلى المالية و فروعها و نظرياتها إلى المحاسبة و السوق و الإنتاج إلى البورصة و عملياتها و عالميتها ، نجد أن الاقتصادي يستطيع أن يكتفي بذاته و قرائنه ؛ بينما المشتعل في قطاع الصحة ، اليوم هو بحاجة ماسة إلى العون من جميع القطاعات و من كل المختصين ، ودون الرجوع إليه من خلال إعادة بناء ثقافة صحية فردية و عامة حقيقة .. سوف يتراجع كل شيء.