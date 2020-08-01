تسويق 9 منتجات مصرفية إسلامية

قام بنك الجزائر للبنك الوطني الجزائري بالترخيص لتسويق 9 منتجات مصرفية خاصة بالصرافة الإسلامية، التي سيتم طرحها الأسبوع المقبل.

وحسب بنك الجزائر أن هذه المنتجات الجديدة، التي سيتم طرحها في الأسواق اعتبارا من الأسبوع المقبل من شأنها أن تتيح للزبائن الخواص والمتعاملين الاقتصاديين منتجات مصرفية جديدة تكمل مجموعة المنتجات المصرفية التقليدية المسوقة.

ويتعلق الأمر حسب ذات المصدر ، بحساب الصك الإسلامي، والحساب الجاري الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي “الشباب” وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد والمرابحة للعقارية والمرابحة للتجهيز والمرابحة للسيارات والإجارة.



إيمان لواس

