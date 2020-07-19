تسويق ثمانية منتجات جديدة للصيرفة الإسلامية

* المجلس الإسلامي الأعلى ينظر في طلبات البنوك



أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أن اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية سيكون الشهر المقبل، لافتا بأنه سيتم الاستعانة بفتوى قبل الانطلاق في العمل بها.

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الصيرفة الإسلامية ستعتمد رسميا في المعاملات البنكية الشهر المقبل ، أين راهن على أهميتها ،وبخصوص بقية البنوك، أوضح أنه يجب تقديم تفاصيل عروضها للمجلس الإسلامي الأعلى (أعلى هيئة للإفتاء في الجزائر)، وهو المخول بإصدار فتوى حول مدى مطابقة منتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية وترى الحكومة أن تبني الصيرفة الإسلامية، سيمكن من استقطاب جزء هام من الأموال المتداولة في السوق الموازية وتمويل الاقتصاد، بعيدا عن القنوات الرسمية في مارس الماضي، رخص البنك المركزي الجزائري، بقيام البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتسويق لثمانية منتجات مصرفية إسلامية جديدة، باعتبارها إحدى أدوات مواجهة تداعيات الصدمة النفطية ويتعلق الأمر بتسويق 8 منتجات مصرفية إسلامية هي: المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، وحسابات الودائع، وودائع الاستثمار وتهدف صيغ التمويل الإسلامية (دون فوائد ربوية)، إلى المساهمة في تعبئة الادخار وخصوصا ضخ النقد المتداول خارج البنوك (السوق الموازية) ليصبح داخل السوق الرسمية.

في حين إعتبر المتحدث بأن نقص السيولة المالية راجع إلى التراكمات الممارسات التي حدثت في السابق، مؤكدا على ضرورة العمل من أجل تجسيد إصلاح مصرفي عميق، مشددا بأن القطاع لديه كل الميكانيزمات للتصدي لعمليات تبييض الأموال، لتجسيد الشفافية المالية المطلقة في البنوك الوطنية.

ودعا المتحدث إلى ضرورة مساهمة القطاع في تمويل كل المعاملات التى تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، معتبرا بأن الاستيراد غير المقنن ضيع علينا ثروات وطنية في مختلف مناطق الوطن ،وفيما يتعلق بالبنوك الجزائرية في الخارج، أفاد المسؤول الأول في القطاع :” الجديد بهذا الخصوص سيكون قبل نهاية السنة الجارية، والتي ستعمل على مساعدة ومرافقة المصدرين والمستوردين الجزائريين”.



إيمان لواس

