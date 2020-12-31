تسوية رزنامة المحترف الأول.. فوز بلوزداد على سكيكدة والقبائل على عين مليلة

فاز فريق شباب بلوزداد ظهيرة اليوم الخميس بثلاثية مقابل هدفين أمام فريق شبيبة سكيكدة في إطار تسوية رزنامة الجولة الثانية من الرابطة المحترفة.

وسجل أهداف المباراة حمزة بلحول ثنائية في الدقائق الـ 9 والـ 19، قبل أن يقلص الفارق اللاعب كايبو في الدقيقة الـ 23 لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض بثنائية مقابل هدف واحد، الشوط الثاني من المباراة عرف تسجيل الهدف الثالث لشباب بلوزداد عن طريق اللاعب بشو في الدقيقة الـ86، قبل أن يقلص الفارق خير الدين مرزوقي في الدقيقة الـ90+1.

هاته النتيجة مكنت الشباب من الارتقاء الى المركز الرابع بـ10 نقاط، في حين يبقى الصاعد الجديد يختل الصف الـ17 بأربع نقاط.

كما تمكن فريق شبيبة القبائل من الفوز في المواجهة التي جمعته بفريق أمل عين مليلة بهدف يتيم سجل في الدقيقة الـ26 من المرحلة الأولى عن طريق اللاعب أحمد كروم.

وتحتل الشبيبة الصف التاسع في الترتيب العام بـ 9 نقاط، في حين يتواجد الأمل في المركز الثالث بـ11 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد وفاق سطيف.

وتتواصل يوم غد الجمعة تسوية رزنامة مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستدخلها الفرق بأهداف متباينة، وينزل المتصدر وفاق سطيف ضيفا ثقيلا على فريق نصر حسين داي المجبر على الاستفاقة والإبقاء على النقاط الثلاث بملعبه، أمام ناد لم يهزم طيلة سنة كاملة في المنافسات القارية والمحلية.

مولودية الجزائر الذي أنذر منافسيه من خلال النتائج المحققة لحد الآن يستقبل على ملعب 5 جويلية ضيفه شباب قسنطينة المتواجد في المركز 11 برصيد 6 نقاط ، ويأمل ” السنافر” تأكيد فوزهم الأخير على اتحاد الجزائر بملعب بن عبد المالك.