تسليم 3 قاطرات بحرية لسوناطراك قريبا

أعلن المدير العام للمؤسسة العمومية المختلطة لبناء وإصلاح السفن (Ecorep-Piriou) حميد بن دراجي، أمس السبت، عن تسليم ثلاث قاطرات فولاذية محلية الصنع قبل نهاية 2020 لشركة تسيير واستغلال النهائيات البحرية للمحروقات (STH) أحد فروع مجمع سوناطراك.

وأوضح بن دراجي لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيتم قبل نهاية 2020 تسليم ثلاث قاطرات بحرية بطول 15 مترا في إطار عقد أبرم في 2017 بين المؤسسة العمومية المختلطة لبناء وإصلاح السفن وشركة تسيير واستغلال النهائيات البحرية للمحروقات، مذكرا بأن بناء هذه السفن انطلق في 2018.