تسليم 282 شاحنة “مرسيدس بنز” لفائدة مؤسسات عمومية وخاصة

سلمت اليوم، الشركة الجزائرية لصناعة الوزن الثقيل بالرويبة « SPA SAPPL-Rouiba»، 282 شاحنة من علامة “مرسيدس بنز” لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، ومؤسسات عمومية وخاصة.

الشاحنات مخصصة لنقل الأفراد ونقل البضائع، أشرف على تسليمها مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها، طبقا للمخطط الوطني الرامي إلى ترقية المنتوج الوطني وتلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة.

تجدر الإشارة، أن هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة، والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف في الآجال المحددة.