تسليم ونقل البضائع لا يخضع لرخص النقل الاستثنائية

أكد، الوزير الأول، عبد العزيز جراد أن أنشطة نقل وتسليم كل أنواع البضائع أو المواد تبقى غير خاضعة لنظام الرخص الاستثنائية عبر كافة ولايات القطر الوطني بهدف دعم السوق الوطنية بمختلف المنتجات لاسيما الأساسية منها.

وقال الوزير الأول جراد في تعليمة لأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية انه حين تكون تجارة بالتجزئة مرخصة، فإن كل سلسلة التموين بالجملة ذات الصلة يجب أن تكون مرخص بها كذلك موضحا في نفس التعليمة أن تنقل المواطنين بوسائل النقل الخاصة بهم خارج مواقيت الحجر الجزئي بما في ذلك خارج الولاية، تبقى حرة وغير خاضع لأي رخصة أو تقييد.

واستثنت تعليمة جراد، سكان ولاية البليدة، حيث تم منع المواطنين الدخول إلى الولاية والخروج منها، خارج الحالات التي يرخص بها التنظيم ذو الصلة وتحدثت هذه التعليمة أيضا عن رخصة النشاط بالنسبة لتجارة بيع الحواسيب والأجهزة الإلكترونية وتعني الترخيص بتجارة بيع أجهزة الهاتف المحمول, وأنشطة شحن الرصيد الهاتفي وكذا إصلاح هذه التجهيزات.

وأفاد الوزير الأول، أن كل نشاطات التسليم ومنها تلك التي تخص الـمبيعات الإلكترونية أو عن بعد تبقى،مرخصة خارج مواقيت الحجر، مع إمكانية ان تشمل عمليات التسليم الـمواد التي تتولى تجارتها ذات الصلة الـمحلات التجارية التي شملها إجراء الغلق.

و شدد الوزير الأول في الأخير على ضرورة الامتثال بصرامة لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي وضعت في إطار الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19 ومكافحته.

باية ع