تسليم كشوف نقاط للتلاميذ بداية من الغد

الأولىالوطني
عن الوسط الجزائرية 511

تشرع غدا العديد من المؤسسات التربوية في توزيع كشوف نقاط الفصل الثاني ، أين سيتم التعرف على معدلات الانتقال والرسوب .

وعملا بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل المؤسسات التربوية فان عملية التوزيع ستكون حسب المستوى أين سيتم توزيع كشوت نقاط السنة أولى متوسط غدا الاثنين .

أما كشوف نقاط السنة الثانية متوسط ستكون يوم الثلاثاء فيما سيتم تسليم كشوف نقاط السنة الثالثة متوسط يوم الأربعاء .

وبالنسبة للطور الثانوي فان عملية تسليم كشوف النقاط للسنة اولى ثانوي ستكون غدا الاثنين أما كشوف نقاط السنة الثانية ثانوي ستكون يوم الثلاثاء

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