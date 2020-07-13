تسريع الاصلاح المالي من أجل اقتصاد 20 مليار دولار في 2020

وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد أمس الأحد, تعليمات للحكومة بإسراع الاصلاح المالي, من خلال حزمة من الاجراءات ستسمح للخزينة العمومية باقتصاد حوالي 20 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية.

والى جانب اقتصاد هذا المبلغ الهام, أعلن وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, خلال الاجتماع, عن إمكانية “الضخ الفوري” لما يعادل 1.000 مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ 10 مليارات دولار “متوفرة”,

و هو الاعلان الذي لقى ارتياحا لدى الرئيس تبون, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و تضاف هذه المبالغ إلى تلك “الممكن توفيرها” من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.