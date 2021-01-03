اعلن مدير نقل المسافرين بالشركة الوطنية بالسكك الحديدية السيد سمير قموري صبيحة اليوم خلال نزوله ضيفا عبر القناة الاولى بانه سيتم تسخير 200 قطار لتغطية العودة التدريجية للرحلات عبر السكك الحديدية .

واضاف انه سيتم الاعلان هذا المساء عن القطارات المبرمجة ابتداءا من 04 جانفي 2021 بمعدل 200 رحلة يوميا وتخص القطارات الجهوية و الخطوط الكبرى :

الجزائر -وهران

الجزائر -بجاية

الجزائر -شلف

وهران -بشار

وهران-تلمسان

عنابة-برحال

عنابة -شيحاني

وفيما يخص طاقة الاستيعاب بخصوص ضاحية الجزائر كشف سمير عموري أنها “تقدر ما بين 100 ألف و 120 ألف مقعد يوميا”، وانه “سيتم استعمال اقتناء التذاكر والحجز عن طريق الدفع الإلكتروني لاجتناب الاكتظاظ والطوابير الغير المنتهية على مستوى المحطات، تفاديا لانتشار فيروس كورونا”.

كما اكد سمير قموري بانه سيتم تمديد بطاقات اشتراكات الزبائن الغير المستغلة بسبب توقف القطارات نتيجة جائحة كورونا وتعويضها بنفس المدة.