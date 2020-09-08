تسخير “كوسيدار” وتأمين مجمع المياه بواد كنيس

وقف وزير الموارد المائية، براقي أرزقي، أمس، على أشغال التصليح والتأمين التي باشرتها الشركة الوطنية “كوسيدار”، على مستوى مجمع المياه بواد كنيس، بعد أن تم تسخيرها لهذا الغرض، بصفة مستعجلة.

وأفاد بيان للوزارة، أن المجمع الذي يعود أصله إلى الحقبة الاستعمارية، قد تعرض إلى الانهيار في شقه الأيمن، ما تسبب في حفرة بعمق 4 أمتار، بفعل تسربات معتبرة لمياه الأمطار الطوفانية، التي شهدتها العاصمة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

كما أشار ذات البيان، في نفس السياق، أن نسبة التساقط خلال هذه الفترة، بلغت 78 مليمتر في محطة بئرمرادرايس، و85 مليمتر في محطة براقي، معتبرة أن هذه النسب الاستثنائية، راجعة للتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على بلادنا، مؤكدة بالمناسبة، أن وزارة الموارد المائية قد جندت كل طاقاتها البشرية والمادية لمساندة ودعم الجماعات المحلية في جهودها، قصد التكفل والحد من مخلفات الفيضانات في أقرب وقت ممكن.

مريم خميسة