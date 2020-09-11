تسخير أكثر من 15 ألف شرطي للسهر على تأمين امتحانات البكالوريا

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن تسخير 15379 شرطي عبر كافة التراب الوطني للسهر على تأمين امتحان شهادة البكالوريا، المقرر خلال الفترة الممتدة من 13 الى 17 سبتمبر الجاري.

وذكر بيان للمديرية أن الخطة الأمنية التي تم اعدادها لهذا الحدث التروبوي تشمل تأمين 2147 مركز امتحان موزعين على المستوى الوطني، المطبعات ومراكز التجميع والتصحيح، الى جانب ضمان مرافقة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية لإنجاح هذه الامتحانات، في ظل هذه الظروف الصحية الإستثانية كما ستسهر الوحدات الشرطية المقحمة بمناسبة إجراء الامتحانات، والمدعومة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية، على تأمين المحيط الخارجي لمراكز الامتحانات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني، بالإضافة إلى مواكبة وتأمين عملية نقل مواضيع الامتحان وكذا عمليات إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع وسيتم تعزيز التشكيلات الأمنية بدوريات متنقلة وراجلة لعناصر الشرطة، خاصة مع أوقات إجراء الامتحانات التي تشهد حركية مرورية نشطة، بحيث ستعمل هذه الدوريات على تسهيل وضمان الانسيابية المرورية على طول الطرق الرئيسية والمسارات والمحاور المؤدية إلى مراكز الامتحانات ودعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة سواق المركبات وكذا أولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم إلى مراكز الامتحان، إلى المساهمة بدورهم في إنجاح هذه الامتحانات وضرورة الالتزام بقانون المرور والتقيد بقواعد السياقة السليمة وتفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.