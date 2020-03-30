تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجزائريين العائدين من الخارج

أعلن مجمع فنندقة وسياحة عن اكتشاف 8 حالات مصابة بفيروس كورونا لدى الرعايا الجزائريين الذين تم إجلائهم مؤخرا من عدة دول ويخضعون للحجر الصحي بالمؤسسات التابعة للمجمع.

وقامت السلطات بإجلاء 7.515 مواطنا جزائريا قدموا من عدة عواصم و مدن عبر العالم نحو الجزائر على مدار أسبوع كامل عن طريق النقل الجوي و البحري و البري في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويخضع المعنيون للحجر الصحي لـ 14 يوما في الفنادق العمومية في عتدة ولايات بالإضافة إلى مركبات سياحية يملكها خاصة وضعوها تحت تصرف الدول