تسجيل 1766 مخالفة وتحويل 159 مركبة للمحشر بسب عدم الالتزام بالحجر الصحي

كشفت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية عن تسجيل 1766 مخالفة تتعلق بالأشخاص ووضع 159 مركبة بالمحشر في إطار السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي بإقليم اختصاص الدرك الوطني بالولاية منذ انطلاقه، في حصيلة رسمية لهذا الجهاز الأمني.

وأوضح بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لذات المجموعة ،أمس ، أنه و مواصلة للتدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد للحد من انتشار وباء فيروس كورونا قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية بحشد جميع الوسائل الضرورية حفاظا على صحة المواطن ، وذلك بتطبيق الحجر الصحي الجزئي من الساعة 15:00 مساءا إلى غاية الساعة 07:00 صباحا أين يتم يوميا غلق جميع شبكة الطرق المؤدية إلى داخل وخارج الولاية مع التطبيق الصارم لحظر التجوال ومنع التجمعات بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور لأصحاب الرخص مثل الطواقم الطبية وشاحنات التموين بالمواد الغذائية .

وأشار البيان أنه تم خلال هذه العمليات إحصاء عدد كبير من التجاوزات في مجال الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، حيث عاينت وحدات المجموعة 16 قضية تتعلق بالمضاربة وبيع مواد غذائية فاسدة ومغشوشة، مع توقيف 18 شخصا تم تقديمهم للجهات القضائية المختصة.

ر. بوخديمي