تسجيل اول إصابة مؤكدة لفيروس كورونا في باتنة

سجلت مصالح الصحة بولاية باتنة أول حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية إنتشاره عبر عدة ولايات من الوطن، وأفاد مصدر مقرب من عائلة المصاب. ” أن الأمر يتعلق بطالب جامعي في فرنسا يقطن بمدينة تولوز الفرنسية كان قد حل بالجزائر عبر مطار قسنطينة يوم العاشر من هذا الشهر .

وقد جاء تأكيد إيجابية هذه الحالة اليوم من معهد باستور بعد عملية الحجر الصحي التي أخضع لها الشاب يوم الخميس الماضي على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية بثنية العابد التي تبعد بحوالي 60 كلم وتقع في الجهة الشرقية لولاية باتنة، وستباشر المصالح الأمنية والصحية المكلفة بمتابعة الملف تحقيقاتها للتأكد من المناطق والأماكن التي زارها واحتك فيها هذا الشاب مع أشخاص آخرين الذين من المحتمل جدا أن يتم استدعاءهم لإجراء تحاليل ورقابة طبية لهم.