تسجل 10 حالات غرق وإنقاذ 70 آخر

دقت مصالح الحماية المدنية بالولايات الغربية ناقوس الخطر على خلفية تنامي حوادث الغرق في الشواطئ الغير محروسة والبرك المائية والسدود بعدما تم تسجيل 10 حالات غرق خلال شهر جوان 05 منهم بشواطئ غير محروسة والبقية في الأودية والبرك المائية كما تم إنقاذ ما يزيد عن ال70 حالة .

هذا وأشارت مصالح الحماية المدنية انه على الآباء والأمهات مراقبة أبنائهم خاصة وان اغلب الضحايا هم من المراهقين دون ال18 سنة ، حيث سجلت كل من عين تموشنت وشلف حالتي وفاة بالشواطئ الغير محروسة وحالة بولاية مستغانم فيما سجلت كل من تلمسان ، سيدي بلعباس ، سعيدة ، غليزان وتيارت حالات وفاة في الأودية والمسطحات المائية ، في الوقت الذي تم إنقاذ ما يزيد عن 70 شخص آخر من موت محقق بالشواطئ غيرالمحروسة التي تحولت إلى مقصد للشباب بفعل منع الشواطئ بفعل كرونا ما يستوجب على العائلات دعم المصالح الأمنية والحماية المدنية بمراقبة أبنائها والوقوف على منعهم من التوجه إلى الشواطئ الصخرية والمسطحات المائية.

محمد بن ترار