تسبب في جفاف الحنفيات عشية عيد الأضحى

فتحت وزارة الموارد المائية بفتح تحقيق وقامت بايداع شكوى لدى مصالح الامن لتحديد المسؤوليات فيما يخص توقف محطة تحلية المياه بفوكة ولاية تيبازة الذي حصل عشية عيد الأضحى ماتسبب في حالة من التذمر وسط مواطني ولايات وسط البلاد بسبب جفاف الحنفيات .

وكشف بيان وزارة الموارد المائية مثل هذه الحوادث جاء, في أكثر من مرة, عشية مواعيد مهمة للشعب الجزائري, مثلما هو الحال بالنسبة لحادث يوم الخميس الذي جاء عشية الاحتفال بعيد الأضحى وأضاف البيان بأن وزير الموارد المائية, أرزقي براقي, لا يمكنه أن يتقبل مثل هذه الأوضاع التي تسبب حرجا كبيرا لمواطنين.

وكان حادث توقف محطة تحلية المياه بفوكة الذي حصل يوم الخميس الماضي على الساعة الرابعة ونصف صباحا, تسبب بتذبذب في التزود بالمياه الشروب في عدة بلديات بولايتي الجزائر وتيبازة ماسبب حالة من التذمر والسخط لدى المواطنين ولفتت الوزارة إلى أن محطة التحلية لفوكة تشهد حوادث مماثلة بصفة متكررة وبعضها يؤدي لتوقفها التام, كما حصل في 2019

وقد تمت تسوية المشكل الذي سبب الحادث مع بداية الظهيرة وعادت المحطة للعمل بكامل طاقتها, وفقا للبيان الذي أكد بان شركة “سيال” اتخذت كل التدابير لضمان التموين بالمياه يوم عيد الاضحى بخزانات ممتلئة

باية ع