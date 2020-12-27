تساقط الثلوج في الجزائر يتسبب في غلق الطرقات على مستوى هاته الولايات

أدت، الثلوج الكثيفة المتساقطة منذ الساعات الأولى من يوم الأحد، على بعض الولايات، إلى غلق الطرقات بسبب تراكم الثلوج.

وشهد الطريق ولائي رقم 117 على مستوى مشتة سلالمة بلدية جميلة، في سطيف تراكم الثلوج، ما أدى إلى غلقه.

كما أغلقت الثلوج المتراكمة الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين بجاية وتيزي وزو، بالتحديد في قرية تاخريشت بلدية خراطة.

وتسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 159 الرابط بين أوزلاقن وشلاطة على مستوى قرية الما بلدية شلاطة ببجاية.

والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تكجدة بلدية الأسنام

والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونن.

كما يشهد الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، غلق الطريق على مستوى فج تيروردة بلدية افرحونن.

والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة اسول بلدية ايت بومهدي .

والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية ابودرارن .

ويعرف الطريق الولائي رقم 137ب الرابط بين بلديتي زيامة منصورية وإراقن سويسي بجيجل،غلق للطريق بمشتة بئر غزالة بلدية زيامة منصورية.

والطريق مغلق على مستوى الحجر الكيلومتري 16+500 على بعد حوالي 27 كلم من بلدية زيامة منصورية

ومن جهتها شهدت باتنة نفس الظاهرة بالطريق الوطني رقم 87 بقرية أولاد عزوز إلى غاية منطقة المحمل بلدية ثنية العابد.

وطريق مغلق بالطريق الولائي رقم 61 الرابط بين بلديتي ليوة و أولاد جلال بسكرة.

وبالضبط بمفترق الطريق البلدي المؤدي إلى حي أم مسعود منطقة الرق بلدية ليوة

تم تحويل حركة المرور عبر الطرق الثانوية

وطريق مغلق بالطريق الوطني رقم 78 الرابط بين ولايتي باتنة و سطيف.

بالضبط على مستوى مفترق الطرق للطريق الوطني 78 والطريق الولائي رقم 35أ بلدية سفيان ولاية باتنة.

ودعا مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، المخصّص للإعلام المروري، السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر.