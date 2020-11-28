تزويد هيئات عسكرية بحمص غير صالح

الدرك الوطني يحقق مع اطارات لولاية تلمسان

فتحت مصالح الدرك الوطني لولاية تلمسان تحقيقات معمقة في ديوان الحبوب والبقول الجافة بتلمسان على خلفية تموين مؤسسات عسكرية ب800 كيس من مادة الحمص تبين أنها فاقدة للصلاحية وغير صالحة لتغذية البشر.

الكمية تبين أنها غير مطابقة لمواصفات الاستهلاك البشري وتم إعادتها إلى مخازن ديوان الحبوب والبقول الجافة صبيحة يوم الجمعة على الساعة العاشرة من قبل مؤسسات عسكرية تابعة لولايات سعيدة ، بشار ووهران التي سبق وأن اقتنت الكمية وفقا للاتفاقية التي تربطها مع ديوان الحبوب والبقول الجافة ، كما تبين ان الكمية أخذت من مخزون هام للديوان معرض للكساد بابي تاشفين ، دون الانتباه في حين باشرت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا في الموضوع بالاستماع إلى إطارات التعاونية يتقدمهم المدير ،والمكلف بمراقبة النوعية ، وتزامنت الحادثة مع إنهاء مهام المديرالعام للديوان الوطني للحبوب ،والبقول الجافة بفعل فضيحة ال30 ألف طن من القمح المستورد من ليتوانيا الذي تبين عدم صلاحيته للاستهلاك.

آلاف الأطنان معرضة للتلف بالمخازن منذ 2018

فجرت إطارات من ديوان الحبوب والبقول الجافة فضيحة من العيار الثقيل تخص ترك كميات هامة من الحمص معرضة إلى الإتلاف بمخازن الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة على المستوى الوطني منذ سنة 2018 دون التصرف فيها حتى أنها أصبح بعضها اليوم غير صالحة للاستهلاك البشري ما كلف خزينة الدولة خسائر بالملايير ، هذه الكميات التي كان من المفروض تزويد السوق بها من خلال توقيف عملية استيراد هذه المادة ، وتصدير الفائض منها لتحقيق الثروة .

هذا وأشارت الأطراف التي فجرت الفضيحة أن مخزون الحمص موزع على مخازن دواوين الحبوب والبقول الجافة على مستوى الوطني لأنه يشكل إنتاج سنوات 2018 و2019 والذي لم يتم التصرف فيها ، حيث تحوي مخازن ديوان الحبوب والبقول الجافة بتلمسان 30 ألف طن من الحمص المهدد بالفساد ومخازن عين تموشنت 17 ألف طن في حين تحوي مخازن ولايات قالمة ، قسنطينة ، قالمة وسطيف تتراوح بين ال07 و15 ألف طن حسب الإنتاج السنوي لكل ولاية فيما تم إحصاء 7 آلاف طن من الحمص في مخازن ديوان الحبوب لسيدي بلعباس ، هذه الكميات التي تكلف ديوان الحبوب والبقول الجافة مبالغ كبيرة لحمايتها من التسوّس والعوامل الطبيعية ،والحشرات الضارة في الوقت الذي كان من المفروض التصرف فيها بتصديرها أو دعم المؤسسات الكبرى بها كالمطاعم الجامعية والمدرسية ،والمؤسسات العمومية الكبرى للتخلص من المخزون ، حيث أمام هذا الكساد فإن الفلاحين سوف يعرضون عن زراعة هذه المادة التي كانت الجزائر إلى وقت قريب تستوردها من الهند ،والمكسيك ،وتترك المنتج الوطني يواجه الكساد في المخازن.

محمد بن ترار