تركيا: “ماكرون يحاول مرة أخرى قلب الحقائق”

اتهمت الخارجية التركية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمحاولة فلب الحقائق مرة أخرى عبر توجيه اتهامات لأنقرة ليس لها أساس من الصحة.

جاء ذلك في بيان أصدره حامي أقصوي المتحدث باسم الخارجية التركية، رد فيه على تصريحات ماكرون ضد تركيا قبل ساعات.

ووجه ماكرون انتقادات حادة خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس الأربعاء، لمذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

لكن أقصوي قال في رده إن ماكرون حاول “مجدداً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني،قلب الحقائق، عبر إطلاق مزاعم بعيدة عن الحقيقة ضد بلدنا”.

وأضاف أن “استمرار هجمات حفتر ضد حكومة الوفاق- المعترف بها دوليا- بدعم عسكري من عدة دول بينها فرنسا هو أكبر تهديد لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها”.

حمّلت أنقرة باريس، المسؤولية الأساسية عن المشاكل المتفاقمة في ليبيا، مذكرة إياها بـ”ماضي فرنسا المظلم” في الجزائر، وذلك ردا على مهاجمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، مساء الأربعاء: “حاول ماكرون من جديد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني (كيرياكوس ميتسوتاكيس)، خلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم منافية للحقيقة ضد بلدنا”.