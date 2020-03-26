تركيا تحول الجزائريين العالقين للمدينة الجامعية في كارابوك

أعلنت السفارة التركية في الجزائر، بأنه تم تحويل الرعايا الجزائريين العالقين في مطار اسطنبول إلى المدينة الجامعية كارابوك حتى موعد عودتهم للجزائر.

وجاء في بيان السفارة التركية المنشور في صفحتها الرسمية على الفايسبوك:”مثل ما تم فعله للمواطنين الأتراك العائدين إلى تركيا، بدأت السلطات التركية في إجلاء إخواننا وأخواتنا الجزائريين الذين تقطعت بهم السبل في مطار إسطنبول باتجاه المدينة الجامعية في كارابوك حيث سيتم إيواؤهم، حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم”.

وعاش مئات الجزائريين كابوسا حقيقيا في مطار اسطنبول بتركيا، بعدما ظلوا عالقين فيه لأكثر من أسبوع رغم دعواتهم المتكررة من أجل إجلائهم لأرض الوطن بعدما تم تعليق الرحلات الجوية بين البلدين منذ أكثر من 9 أيام كإجراء احترازي من تفشي جائحة فيروس “كورونا”.