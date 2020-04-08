تركيا تبدأ استخدام “بلازما دم” أشخاص تعافوا من فيروس كورونا في علاج المصابين

أعلن الهلال الأحمر التركي الذي يشرف بالتنسيق مع وزارة الصحة على تجربة العلاج بـ”البلازما المناعية” لمواجهة كورونا، عن تبرع طبيب تعافى من فيروس كورونا بـ”البلازما” لصالح التجربة.

وقال رئيس الهلال الأحمر، كرم قنق، في تصريح صحفي أدلى به من مركز التبرع بالدم في أنقرة، خلال أخذ البلازما من دم الطبيب كوشات دمير، الذي أُصيب بالفيروس وشفي منه، إن جسم الشخص المصاب عندما يواجه الفيروس يبدأ في تكوين أجسام مضادة ضده للتغلب على المرض.

ولفت إلى أن عملية أخذ “البلازما” من المتعافي، تبدأ بعد 14 يوما من تعافيه، وفقًا للمبادئ التوجيهية التي نشرتها وزارة الصحة.

وبين أن الأجسام المضادة في بلازما دم المريض المتعافي، تبقى على مستوى عال لمدة ثلاثة أسابيع ثم تميل إلى الانخفاض.