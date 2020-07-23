ترحيل 153 عائلة من حي سيدي علال الفوضوي ببلدية اولاد خالد بسعيدة

أقدمت السلطات المحلية لولاية سعيدة صبيحة اليوم الخميس على ترحيل 153 عائلة من حي سيدي علال الفوضوي التابع لبلدية أولاد خالد إلى سكنات لائقة تتوفر على شروط العيش الكريم .

العملية التي جاءت تنفيذا لتعليمات والي الولاية تدخل في اطار برنامج القضاء على السكن الهش ، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ، حيث مباشرة بعد الترحيل تم تهديم السكنات الفوضوية لتفادي إعادة إسكانها من قبل السكان الفوضويين، هذا واشارت السلطات الولائية الى ان هذه العملية تتبعها عمليات اخرى لاتمام برنامج القضاء على السكن الهش.

محمد بن ترار