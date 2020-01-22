ترحيل 108 عائلة إلى سكنات جديدة بالجزائر العاصمة

انطلقت صبيحة اليوم أولى عمليات الترحيل والإسكان الخاصة بالطور الأول من المرحلة السادسة والعشرين في العاصمة، والتي عرفت ترحيل 108 عائلة، كانت تشغل السكنات الهشة والبنايات المهددة بالإنهيار وكذا أقبية وأسطح العمارات.

وتمت العملية، حسب بيان، لمصالح ولاية الجزائر، على مستوى كل من بلدية المدنية والجزائر الوسطى بالمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، وبلدية القصبة المقاطعة الإدارية لباب الوادي، وتسالة المرجة وأولاد الشبل، المقاطعة الإدارية لبئر توتة.

وأشار ذات المصدر إلى أن العائلات المرحلة استفادت من سكنات عمومية إيجارية على مستوى الحيين السكنيين 1988 و2400 مسكن ببلدية أولاد فايت، المقاطعة الإدارية للشراقة.

وأكدت مصالح ولاية الجزائر بأن برنامج هذه العملية سيتواصل خلال الأيام القادمة، عبر مختلف بلديات الولاية.