ترامب يهدد بـ”إغلاق” مواقع التواصل الاجتماعي

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بـ”إغلاق” مواقع التواصل الاجتماعي بعد إضافة “تويتر” خاصية تحقق أسفل تغريداته، إثر إشارة الموقع إلى أنّ تغريدتين نشرهما، الثلاثاء، لا تحتويان على حقائق كاملة.

وقال ترامب في تغريدتين نشرهما، اليوم الأربعاء، في ردّه الشرس على خطوة الموقع: “يشعر الجمهوريون بأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تُسكت أصوات المحافظين تمامًا. سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بقوة، قبل أن نسمح بحدوث ذلك. لقد رأينا ما حاولوا القيام به وفشلوا في عام 2016. ولا يمكننا السماح لنسخة أكثر تعقيدًا من ذلك أن تحدث مرة أخرى. تمامًا كما لا يمكننا السماح لبطاقات التصويت بالبريد واسعة النطاق بأن تتجذر في بلدنا. ستكون فرصة مجانية للجميع في الغش والتزوير وسرقة بطاقات الاقتراع. من يخدع أكثر سيفوز. وبالمثل يا وسائل التواصل الاجتماعي، نظّفوا تصرّفاتكم. الآن