ترامب يرفع دعوة قضائية ضد سكرتير جورجيا بسبب تسريب مكالمة هاتفية

قام الرئيس دونالد ترامب برفع دعوتين قضائيتين ضد سكريتير ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر بسبب تسريب مكالمة هاتفية سرية بشأن نتائج الانتخابات.حسب تغريدة على تويتر لرئيس فرع الحزب الجمهوري بولاية جورجيا الأمريكية ديفيد شيفر

وكتب في التغريدة بان ترامب قام برفع دعوتين واحدة اتحادية وأخرى محلية –. كان الاتصال الهاتفي الذي سجله رافنسبيرجر سرا، بمثابة مناقشة تسوية سرية للتقاضي الذي لا يزال عالقا”.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية