ترامب: نتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد مزيدا من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: “سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع القادمة، ونعمل على تأمين أجهزة تنفس صناعي لكل الولايات”.

وتابع: “العالم لم يشهد مثل هذه الظروف منذ زمن بعيد”، مشيرا إلى أن فيروس كورونا انتشر في لويزيانا بشكل متسارع للغاية”.

وطالب الرئيس الأمريكي وسائل الإعلام التوقف عما وصفه بـ”الشائعات وإثارة خوف المواطنيين”

المصدر : روسيا اليوم