ترامب في مواجهة “عاصفة” عائلية مرتقبة!

ذكرت صحيفة “ديلي بيست” أن ماري ترامب، ابنة أخ الرئيس دونالد ترامب، ستكشف في كتاب سينشر قريبا أنها زودت صحيفة نيويورك تايمز بوثائق ضريبية عائلية سرية .

وكان تحقيق صحيفة نيويورك تايمز قد شكك في عصامية الرئيس الأمريكي، وزعم أن والده موّل أعماله الفاشلة في التسعينيات بأكثر من 400 مليون من الدولارات بالقيمة الحالية.

وماري ترامب هي ابنة فريد ترامب جونيور، الأخ الأكبر للرئيس، وكان توفي في عام 1981 عن عمر ناهز 42 عاما بسبب مضاعفات الإدمان على الكحول.

وابلغ أشخاص مطلعون على الكتاب صحيفة “ديلي بيست” أن ماري ترامب ستتهم دونالد ترامب ووالده بلعب دور في وفاة والدها بإهماله عندما احتاج مساعدتهما.

ومن المقرر أن يصدر كتاب ماري ترامب الذي يحمل عنوانا يقول: “كثير جدا وغير كاف أبدا” في 11 أغسطس المقبل من دار نشر سيمون وشوستر، قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية وقبل أيام من انعقاد المؤتمر الوطني الجمهوري.