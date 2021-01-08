تراكم القمامات ببلدية الرويسات بورقلة

يشكو قاطني بلدية الرويسات بولاية ورقلة من تراكم القمامات ،و الأوساخ بجوار تجمعاتهم السكنية،وذلك بسبب عدم قدرة مصالح البلدية في تجديد عقود 09 مؤسسات مقاولاتية نتيجة غياب الاموال.

طالب المهتمين بالشأن المحلي ببلدية الرويسات بدائرة ورقلة ، من والي الولاية أبوبكر الصديق بوستة بضرورة التدخل الشخصي والعاجل لتخصيص غلاف مالي هام لمصالح ذات البلدية لتمكينها من تجديد عقود 09 مؤسسات مقاولاتية مكلفة بالنظافة ورفع القمامات والتي انتهت عقودها مع نهاية السنة المنصرمة ، فيما عجزت ذات المصالح عن تجديدها بسبب تسجيل عجز مالي بميزانية البلدية .

وقد عبرساكنة أحياء هاته البلدية عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من الصمت غير المبرر للسلطات الوصية حيال المشكل القائم ،وما ينجر عنه من تبعات ،و خيمة على البيئة ،وصحة المواطن ، خاصة إذا علمنا أن الجزائر تمر بظروف صحية صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا التي تستلزم على التكثيف من حملات النظافة والوقاية ، وفي سياق متصل يرى أكثر من متحدث في الموضوع أن ملف النظافة يعتبر من بين المطالب الشعبية بمدينة الرويسات الذي بات يستدعي توحيد جهود الجميع للتكفل بمعضلة تراكم النفايات والأوساخ التي من شأنها تأثير سلبا على المحيط البيئي .

ومعلوم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد ألزم ولاة الجمهورية خلال لقائهم الأخير بالحكومة شهر أوت من السنة المنصرمة بالنزول للميدان ،و فتح قنوات الحوار البناء ومن ثم الاستماع لانشغالات المواطنين والسعي خلف التكفل بها بتطبيق مبدأ حسب الاولويات و الإمكانات المتاحة .

جدير بالذكر أن المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بولاية ورقلة لا زال يواصل خرجاته الميدانية لمختلف بلديات وقرى الولاية للوقوف على انشغالات الجبهة الاجتماعية خاصة ما تعلق منها بتلك التي تحمل الطابع الاستعجالي للبحث عن حلول جذرية لها بهدف تجسيد تعليمات الحكومة .

أحمد بالحاج