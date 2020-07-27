تراخيص التنقل الاستثنائية الصادرة ب15ماي سارية المفعول

أعلن الوالي تمديد منع حركة المرور لمدة 15 يوما، بما فيها السيارات الخاصة من وإلى إقليم ولاية الجزائر، باستثناء المستخدمين وسيارات نقل السلع والبضائع كما تم تعليق نشاط النقل الجماعي الحضري للأشخاص، بما فيه النقل العمومي والخاص، خلال العطلة الأسبوعية، باستثناء سيارات الأجرة.

واعلم الوالي كافة الهيئات العمومية والخاصة والاشخاص الحاصلين على رخص تنقل استثنائية صادرة عن مصالح ولاية الجزائر او المقاطعات الإدارية التابعة لها، بعد تاريخ 15 ماي، أنها تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة الى تراخيص جديدة.