تراجع في النشاط التجاري خلال السداسي الأول من السنة الجارية

سجل ميناء وهران تراجعا طفيفا في نشاطه التجاري بنسبة 06ر1 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية على الرغم من تقليص عدد عماله إلى حوالي النصف في إطار التدابير المتعلقة بمكافحة تفشي جائحة كورونا.

وقد بلغ حجم الواردات والصادرات خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 4.890.734 طن مقابل 4.943.070 طن خلال نفس الفترة من سنة 2019 أي بانخفاض قدره 52.336 طن، حسب خلية الاتصال لمؤسسة ميناء وهران.

وسجل جانب الاستيراد زيادة بنسبة 17 ر3 بالمائة حيث بلغ 4.695.517 طن من البضائع خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 4.55.193 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وشملت الواردات الحبوب وأغذية الأنعام والزيوت النباتية والخشب والسكر البني وغيرها، وفق نفس المصدر.