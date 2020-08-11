تدشين مركز تنمية الشباب في عين البنيان

أشرف وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، اليوم الثلاثاء، على تدشين أول مركز جزائري لتنمية الشباب بدار الشباب زغرور أعمر بعين البنيان بالعاصمة، بحسب ما أفاد به بيان الوزارة.

ويتزامن هذا التدشين مع الإحتفال باليوم الدولي للشباب الذي يصادف الثاني عشر من أوت لكل سنة والذي يحمل هذا العام شعار “مشاركة الشباب في المجتمع على الأصعدة المحلية والوطنية والدولية”.

ويندرج هذا المركز الذي أُسِّس بالشراكة مع الحركة الجمعوية الشبانية ضمن مقاربة تشاركية متكاملة تشمل، إلى جانب التسيير التشاركي لدور الشباب، المنتدى الرقمي للشباب الجزائري وجملة من الدورات الاستشارية مع الشباب والجمعيات الشبانية، والتي تهدف كلها إلى جعل الشباب الفاعل الأول في تصور وإعداد وتنفيذ المخطط الوطني للشباب والشريك الأساسي في السياسات العمومية الخاصة بهم.