تدريس اللغة الصينية بـ 5 جامعات

* 18 ساعة تدريس الموسم المقبل

* الشروع في إنشاء 8 مدارس للنخبة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، أمس، أنه سيتم تخصيص 5 أسابيع من الدروس المكثفة، عبر الوطن، لتدارك التأخر الحاصل في الجامعات، نتيجة توقف عملية تقديم الدروس والمحاضرات، بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 .

حيث أفصح شيتور، خلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص السنة الجامعية الحالية، أنه سيتم تخصيص، ابتداء من نهاية شهر أوت، خمسة أسابيع لتقديم دروس مكثفة في كل الجامعات، لتدارك التأخر، ولتقييم عملية تقديم الدروس والمحاضرات عبر الانترنت، التي تم اللجوء إليها بسبب الحجر الصحي، مؤكدا في ذات السياق، على أهمية توفير كل الظروف اللازمة للأستاذ، لتحسين مردودية الجامعة الجزائرية، ووقف هجرة الأدمغة، ملتزما في نفس الإطار، بإعادة النظر في منظومة الخدمات الجامعية برمتها.

اتفاقيات بيداغوجية

خاصة أنه سيتم إبرام اتفاقيات بيداغوجية، بين جامعات شمال وجنوب البلاد، لتمكين هذه الأخيرة، من تأطير الطلبة في بعض التخصصات، التي تشهد نقصا فيها، مشيرا إلى أن الرفع من مستوى جامعات الجنوب تعد من أولويات الوزارة، حيث بموجب هذه المبادرة، سيتم اللجوء إلى أساتذة من جامعات الشمال لتقديم دروس دعم وتربصات، وكدا دروس تطبيقية على مراحل، لفائدة طلبة الجنوب في تخصصات محددة، على أن يتم الاتفاق على نمط وكيفية التعاون البيداغوجي بين هذه الجامعات، وستكلل هذه الاتفاقيات البيداغوجية، بشهادات تخرج تمضى مناصفة بين الجامعتين المعنيتين- يضيف ذات المتحدث.

تعديل الحجم الساعي للتدريس

في حين اعترف الوزير، في رده على أسئلة النواب، بضعف الحجم الساعي للتدريس في الجامعات الجزائرية، مقارنة مع نظيراتها الأجنبية، مؤكدا أنه سيتم مع بداية الموسم الجامعي المقبل، اعتماد سلم ساعي جديد يصل لحدود 18 ساعة دراسة، مقابل 8 ساعات في وقت سابق.

من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، إن فيروس كورونا، أبان عن ضعف كبير في المنظومة التعليمية عن بعد، مؤكدا أن مصالحه ستعكف مع بداية الموسم الجامعي، لسنة 2020/2021 ، على تعويض الدروس الضائعة على الطلبة، عبر برمجة دروس مكثفة على مدار ثلاثة أسابيع، مشيرا أن تلقي الطلبة، لدروس خلال فترة الحجر الصحي، خلق العديد من المشاكل، جراء نقص تدفق الأنترنت.

إنشاء 8 مدارس للنخبة

أما بخصوص ميزانية القطاع لسنة 2017، قال شيتور أنها بلغت ما قيمته 342.252 مليار دينار، موزعة على نفقات التجهيز ونفقات التسيير، موضحا بالمناسبة، أن اعتمادات التسيير النهائية المخصصة للقطاع، بلغت ما قيمته 312 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة نسبية تقدر بـ 0.34 ، مقارنة باعتمادات التسيير لسنة 2016، فيما مثلت اعتمادات التسيير نسبة 6,76 بالمائة، من إجمالي ميزانية التسيير الدولة، مبينا أن الاعتمادات المستهلكة بلغت ما يعادل 99 بالمائة، من إجمالي اعتمادات التسيير، بحيث سيسمح ذلك، إما بانتقال أساتذة جامعات الشمال نحو الجنوب، أو بتنقل طلبة الجنوب نحو جامعات ومعاهد الشمال للاستفادة من الدروس التطبيقية.

وفي حين، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود مشروع للتعاون مع الكفاءات بالخارج، حيث سيتم إطلاق 8 مدارس للنخبة، حيث ستكون نواة البداية، بمدرسة للذكاء الاصطناعي ،بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وأخرى بالمدرسة المتعددة التقنية بالحراش.

أوقات العمل الجديدة إلى غاية 30 سبتمبر

من جهتها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، عن أوقات العمل المطبقة بالمؤسسات والإدارات العمومية، في إطار التدابير الجديدة الخاصة بالحجر المنزلي.

حيث أوضحت الوزارة في بيانها، أنه ووفقا للبرقية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، فإن مواقيت العمل المطبقة في المؤسسات الجامعية، ستكون من الساعة السابعة صباحا إلى ساعة الثالثة مساءا، بالنسبة للمستخدمين العاملين في المؤسسات الجامعية، بكل من ولاية أدرار، إليزي، تمنراست، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة والوادي، ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة ونصف مساء، بجامعات بباقي الولايات، وذلك إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية.

تدريس اللغة الصينية بـ 5 جامعات عبر الوطن

وكانت سفارة الصين لدى الجزائر، أمس، قد نشرت عبر صفحتها الرسمية، على الفايسبوك، أنه يتم حاليا تقديم دروس في اللغة الصينية، عبر 5 جامعات على مستوى التراب الوطني، معتبرة أن تعليم اللغة الصينية من الوسائل الفعالة، لتعزيز التعارف وتوطيد الصداقة، بين شعبي الصين والجزائر، معلنة عن وجود حصص تعليم اللغة الصينية، في كل من جامعة الجزائر-1، وجامعة الجزائر2-أبو القاسم سعد الله، وجامعة السانية وهران، وجامعة الإخوة منتوري-قسنطينة1، وجامعة باجي مختار عنابة، داعية في نفس الوقت، الجزائريين الراغبين في دراسة اللغة الصينية، للاستفسار والتسجيل في مراكز اللغات، التابعة للجامعات المذكورة.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الداعية لتدريس اللغة الصينية والانجليزية، وعدم الاكتفاء باللغة العربية والفرنسية، في الجامعات الجزائرية، بغرض فهم الثقافة والحضارة الصينية من جهة، وكيف يفكر الإنسان الصيني، من جهة أخرى، موليا هذه المسألة أهمية قصوى.

مريم خميسة