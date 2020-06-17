تدريس اللغة الصينية بـ 5 جامعات عبر التراب الوطني

كشفت سفارة الصين لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، أنه يتم حاليا تقديم دروس في اللغة الصينية، عبر 5 جامعات على مستوى التراب الوطني.

وحسب ما نشرته سفارة الصين لدى الجزائر، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، يعتبر تعلم اللغة الصينية من الوسائل الفعالة لتعزيز التعارف وتوطيد الصداقة بين شعبي الصين والجزائر.

وأضافت “توجد حاليا حصص تعليم اللغة الصينية في جامعة الجزائر-1، وجامعة الجزائر2-أبو القاسم سعد الله، وجامعة السانية وهران، وجامعة الاخوة منتوري-قسنطينة1، وجامعة باجي مختار عنابة”.

ودعت سفارة الصين لدى الجزائر، الجزائريين الراغبين في دراسة اللغة الصينية للاستفسار والتسجيل في مراكز اللغات التابعة للجامعات المذكورة.