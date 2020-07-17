تداعيات كورونا على طاولة “الثلاثية”

* سواهلية: مناقشة دعم المؤسسات و بعث الاقتصاد

* هادف : اللقاء أرضية لمخطط الإنعاش الاقتصادي

* بوضياف: توسيع الديمقراطية التشاركية







يجتمع الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، بغرض إنشاء وترأس لجنة للحماية التي تتكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وآثارها على الاقتصاد الوطني، حسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

وذكر المصدر ذاته بأن الوزير الأول وجه دعوة إلى الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين للمشاركة في اللقاء الذي سيعقد بفندق الأوراسي اليوم ، حيث سيشارك في أشغاله عدد من أعضاء الحكومة، وسيتم بهذه الـمناسبة القيام بإنشاء لجنة الحماية.

وأشار ذات المصدر، إلى أن اللجنة ستتولى طبق التعليمات رئيس الجمهورية، إعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لـمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26جويلية الجاري.



أحمد سواهلية

أي أمل ينتظره الاقتصاد الجزائري





اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية بأن الحكومة جد متأخرة عن عقد إجتماع مع شركائها نظرا لما نتج عن هذا الوباء من آثار مباشرة لاقتصاد الدولة عموما أو آثار مباشرة اقتصادية و اجتماعية للفرد في المجتمع من خلال تسريح العمال ، لافتا بأن ذلك تطلب من الحكومة التعجيل بإجراءات بمفردها لصالح الاقتصاد وذلك بتدابير حمائية لموازنة الدولة بتخفيض السعر المرجعي للنفط الذي تأثرت أسعاره العالمية كثيرا بفعل الوباء وبترشيد النفقات العمومية إلى مستويات قياسية مما يسبب الضرر لبعض المؤسسات الاقتصادية التي كانت تعيش ببعض الطلبات العمومية .



شدد أحمد سواهلية في تصريح خص به جريدة “الوسط” بأن الحكومة مطالبة وشركائها بعد الاستشارة التسريع في إجراءات أخرى لإنقاذ المؤسسات النشطة من الإفلاس وتحفيزها على بعث النشاط الاقتصادي والحد من الركود الاقتصادي الذي يعود بالسلب على الاقتصاد سواء على مستوى إيرادات الدولة من الجباية العادية أو على مستوى العمالة التي تنهار يوما بعد يوم مما سيفجر الوضع الاجتماعي خاصة بعد قيام بعض التجار برفع أسعار أغلب المواد ، وذلك بدعم مباشر لهاته المؤسسات بقروض محفزة وتنشيط النظام المصرفي وإصلاحه ليواكب ويرافق هاته المؤسسات وفتح المجال أمام إنشاء مؤسسات اقتصادية إنتاجية في القطاعات الاقتصادية المهمة كالفلاحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة التحويلية والغذائية وتحقيقها في الميدان .



وقال سواهلية ” أخيرا وبعد طول انتظار ستعقد الحكومة اجتماعا استشاريا تنسيقيا مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين للنظر في الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوباء .

عبد الرحمان هادف

أرضية للمخطط الإنعاش الاقتصادي





ثمن المختص في التنمية المحلية عبد الرحمان هادف اللقاء الذي سيجمع الحكومة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين لإنشاء وترأس لجنة للحماية التي تتكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وآثارها على الإقتصاد الوطني، لافتا بأن اللقاء سيفتح باب الحوار لوضع خطة و تجسيدها على أرض الواقع، كما سيكون فرصة للشركاء لتقديم إنشغالاتهم و تصوراتهم لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد



اعتبر عبد الرحمان هادف في تصريح خص به جريدة ” الوسط ” بأن إلقاء هو خطوة أولية لتجسيد قرار رئيس الحكومة بإنشاء لجنة لتقييم انعكاسات الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي و الجبهة الاجتماعية، لافتا بأن هذا الفضاء الذي سيجمع الحكومة بالشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين سيصبح أرضية يتم من خلالها مناقشة مايسمى بالمخطط الإنعاش الاقتصادي.



وأشار هادف إلى أن هذا اللقاء يسعى إلى إشراك الشريك الاجتماعي و الاقتصادي في المخطط الاقتصادي ليس كما كان من قبل حيث كان يتم إقصاءه، لافتا بأن الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين سيطرحون جملة من الانشغالات خاصة فيما يتعلق بالمؤسسة التي تضررت جراء الأزمة الصحية ، أيضا سيتم المطالبة بإجراءات إضافية فيما يخص الضغط الجبائي و الشبه جبائي، ووضع إجراءات فيما يخص تمويل خزينة المؤسسات .



محمد بوضياف

توسيع ما يعرف بالديمقراطية التشاركية





ثمن المحلل السياسي محمد بوضياف بأن اللقاء الذي سيجمع بين الشركاء و الحكومة ،لافتا بأنها مبادرة محترمة من طرف الحكومة في توسيع ما يعرف بالديمقراطية التشاركية ، وواحد م من بادئ الحوكمة في التسيير ، مشيرا بأن المجتمع بمختلف أطيافه يحمل كثيرا من الحلول والاقتراحات وعليه كذلك كثيرا من المسؤولية.

و أكد المحلل السياسي محمد بوضياف في تصريح “للوسط” بأن الخبراء والمتعاملين الاقتصاديين سيكون لهم بكل تاكيد كثير من الحلول في قطاعاتهم التي باتت مهددة ، وتهدد معها مناصب شغل تعبت الجزائر في توفيرها كما ان المجتمع المدني والقوى الحية عموما يمكنها المشاركة في التحسيس ونشر الثقافة المدنية اللازمة لمواجهة هذا الوباء سواء على مستوى التضامن أو التدخل الميداني لتعزيز الهيئات التنفيذية .







إيمان لواس