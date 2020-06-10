تدابير إستئناف المُنافسة.. الفاف تُصدر بيانا رسميا

أصدرت الفاف اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أكدت فيه إستحالة منح معلومات لوسائل الإعلام بخصوص التدابير التي ستتخذ تحسبا لإستئناف المنافسة الرسمية.

وأضح الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن تحضير التدابير اللازمة لعودة الدوري في قيد التحضير، وسيتم منحها لوزارة الشباب والرياضة.

وأكدت هيئة خير الدين زطشي، بأن خطة وبرنامج الإستئناف وبعد الموافقة عليه من السلطات المعنية بالأمر، سيتم الكشف عنه للأطراف الكروية الفاعلة ووسائل الإعلام.