تخفيض الشروط المادية و الأحكام العامة لفتح الحسابات البنكية

بهدف الرفع أكثر من مستوى انخراط الزبائن و تشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية، قام بنك التنمية المحلية بناء على دراسات بإعادة النظر في الشروط المادية و الأحكام العامة للحسابات بالنسبة للخواص، المهنيين و المؤسسات، حيث تم تخفيض شروط المستحقات لفتح حساب من خلال إيداع مبلغ مالي يصل إلى ألف دينار جزائري بالنسبة لحسابات الشيك، 5 ألاف دينار بالنسبة لحسابات الادخار و 10 آلاف دينار بالنسبة للحاسبات الجارية.

ابتداء من شهر فيفري 2020 يمكن للمواطنين الاستفادة من فتح حسابات على مستوى بنك التنمية المحلية بأسعار تنافسية، و الحصول على كل المنتجات البنكية المرافقة لفتح الحساب الجاري أو دفتر التوفير من خلال الحصول على بطاقة البيبنكية و خدمة e-banking و يتم إعطاء الزبون امتيازات أخرى في سهولة التعامل من خلال تطبيقات بنكية عصرية و النظام المعلوماتي “النصر”، ويتم سحب الأموال و الدفع بطريقة سهلة و سريعة من فروع البنك أو موزعات الدفع الالكتروني 160 في جميع مناطق الوطن.

و جاء قرار بنك التنمية المحلية لتخفيض شروط المستحقات لفتح حساب لكافة شرائح العملاء من أجل تجسيد إستراتجيته المندرجة في إطار خدمة المجتمع و تقديم تربية و تعليم مالي و مصرفي لتمكين كل مواطن الحصول على حساب و بأقل الأسعار عبر كامل شبكة وكالات البنك ال152 الموزعة عبر كامل التراب الوطني بالإضافة إلى إمكانية قيامه بكل العمليات بواسطة البنك الرقمي،

وتأتي هذه التعديلات لدعم خطة وزارة المالية و البنك المركزي الرامية إلى الرفع من نسبة توطين المواطنين على مستوى البنوك و استقطاب الأموال من السوق الموازية بغرض دفع عجلة التنمية و تمويل المؤسسات.

و يحرص بنك التنمية المحلية في المستقبل القريب على التسويق لعدة منتجات و خدمات بنكية جديدة للزبائن على غرار البنك الرقمي عن طريق تطبيق الهاتف الذكي Digit Bank و الذي يمكن تحميله عن طريق الانترنت و كذا منتجات النافذة الإسلامية.