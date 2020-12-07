تخفيض التذاكر بنسبة 50%للجنوب موجه للسياح فقط..!!

ذكر مسؤول الاعلام والاتصال بشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد أمين اندلسي في تصريح لموقع الوسط اليوم أن الاتفاقية التي ابرمتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية مع وزارة السياحة مؤخرا هي اتفاقية شراكة من شأنها جلب أكبر عدد من السياح والترويج للسياحة الصحراوية .

وأوضح ذات المتحدث أن اتفاقية تخفيض التذاكر بنسبة 50 بالمئة لا تشمل المتنقلين بصفة عادية أو يومية للمناطق الجنوبية وإنما تخص السياح فقط .

وأشار أن كل وكالة سياحية تتمكن من جلب 10 سياح للجنوب سيكون لها تخفيض في قيمة التذاكر بنسبة 50 بالمئة .

وأكد اندلسي أن استئناف الرحلات الداخلية انطلق أمس فقط وسيتم تفعيل كل الاتفاقيات التي تم إبرامها مع وزارة السياحة في الأيام المقبلة.

وبخصوص الحديث عن استئناف الرحلات الدولية المزمع انطلاقها ابتداء من 27 ديسمبر أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب الكثير بتوضيح للبيان نفى امين اندلسي هذا الخبر وأكد أنها أخبار مزيفة ومغلوطة تم نشرها عبر وسائل الاعلام دون العودة الى المصدر الحقيقي والتأكد منه وقال اندلسي بان بيان وزير النقل كان واضحا جدا وأنه لا جديد اتخذ لعودة الرحلات الدولية لحد الان وأن العمليات التي ستنطلق ابتداء من 27 ديسمبر هي عمليات مخصصة لإجلاء الرعايا فقط .

وفيما يخص الضرر الذي تعرضت له الجوية الجزائرية بعد ركود دام قرابة العام على غرار باقي كبريات المؤسسات في العالم بسبب تفشي فيروس كرونا أكد اندلسي ان الجوية الجزائرية تضررت كثيرا في هذه المرحلة وأن استئناف الرحلات الداخلية هي خدمة عمومية تقدمها الجوية الجزائرية للجزائريين وليست خدمة تجارية ولا يمكن أن تؤدي الى التخفيف من الضرر الذي خلفته الجائحة على الجوية الجزائرية .

س.ي