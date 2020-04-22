تخفيض أسعار السكر والزيت خلال رمضان

كشفت وزارة التجارة أن اللقاءات الدورية التي جمعت الوزير كمال رزيق بالمتعاملين الاقتصاديين تكللت بالوصول إلى اتفاق لتخفيض أسعار الزيت والسكر خلال شهر رمضان الذي تزامن بالوضع الصعب الذي تمر به البلاد بفعل جائحة الكورونا.

هذا وأشارت الوزارة أنه بالنسبة للسكر فإن الاجتماع كان بداية الأسبوع مع منتجي شعبة السكر على المستوى الوطني ، حيث اقترحت الوزارة على العمل على تخفيض أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج السكر،من خلال إنتاجها محليا لتخفيف الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي ، من جهة أخرى نجحت اللقاءات مع منتجي الزيت إلى تخفيض أسعار زيت المائدة خلال شهر رمضان بعد إقناع الوزير المنتجين لهذه المادة الأولية بضرورة الدخول في مجال استثمارات الإنتاج المحلي للمواد الأولية وتدعيم وسائل الإنتاج في إطار جهود الدولة الجزائرية لدعم الإنتاج المحلي وإعادة هبته مع تقليص هامش الاستيراد وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز لهبة الدولة الجزائرية في المحافل الدولية عن طريق دعم إنتاج غذائها محليا وابتعادها عن التبعية الغذائية وقطع الحبل السري بين المستعمر والمستعمر الذي ظل ينهب الاقتصاد الوطني بتواطؤ أطراف كانت في دواليب الدولة .

محمد بن ترار