تخريب سيارات وواجهات محلات في تيارت

الأمن يطيح بالفاعلين

الولايات
عن الوسط الجزائرية 979

تمكنت عناصر أمن تيارت من الإطاحة ب04 عناصر من شبكتين تورطو في حرب شوارع بوسط مدينة تيارت مع حجز أسلحة بيضاء وقارورات مولوتوف ،الشبان في عقدهم الثاني   ينحدرون من حي التفاح وسط مدينة  تيارت بعدما  تسببو في في اندلاع شجار تم تخريب فيه سيارات  وواجهات محلات ، حيث اندلع بملاسنات خفيفة ما بين الشباب تطورت إلى حرب شوارع استعملت فيها الأسلحة البيضاء ، السلاسل الحديدية ، وقارورات المولوتوف ما تسبب في في تكسير زجاج السيارات وواجهات المحلات ، الأمر الذي أدى بالجيران إلى  الاتصال بالأمن التي أوقفت المعتدين  وإحالتهم على التحقيق.

محمد بن ترار

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك