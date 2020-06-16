تخريب سيارات وواجهات محلات في تيارت

تمكنت عناصر أمن تيارت من الإطاحة ب04 عناصر من شبكتين تورطو في حرب شوارع بوسط مدينة تيارت مع حجز أسلحة بيضاء وقارورات مولوتوف ،الشبان في عقدهم الثاني ينحدرون من حي التفاح وسط مدينة تيارت بعدما تسببو في في اندلاع شجار تم تخريب فيه سيارات وواجهات محلات ، حيث اندلع بملاسنات خفيفة ما بين الشباب تطورت إلى حرب شوارع استعملت فيها الأسلحة البيضاء ، السلاسل الحديدية ، وقارورات المولوتوف ما تسبب في في تكسير زجاج السيارات وواجهات المحلات ، الأمر الذي أدى بالجيران إلى الاتصال بالأمن التي أوقفت المعتدين وإحالتهم على التحقيق.

محمد بن ترار