تخرج الدفعة ال50 للطلبة الضباط والضباط المتربصين بالمدرسة العليا للطيران

أشرف، اللواء محمود لعرابة قائد القوات الجوية، الاربعاء، على مراسم تخرج دفعات المدرسة العليا للطيران الشهيد جبار الطيب بطفراو الناحية العسكرية الثانية.

وحضر مراسم التخرج، السلطات العسكرية وأساتذة وإطارات المدرسة إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية، عائلة الشهيد البطل فزازي أحمد التي حملت اسمه.

وتتمثل الدفعات في الدفعة 33 من دورة القيادة والأركان، و الدفعة 50 للطلبة الضباط العاملين، الدفعة 6 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص نقل.

بالإضافة إلى الدفعة 5 للتكوين التطبيقي في علم الطيران، الدفعة 5 لضباط التوجيه الأرضي التابعين لقيادة القوات البرية.

والدفعة 4 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص طائرة بدون طيار، والدفعة 4 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص مراقب جوي.

وفي ختام الحفل تم تكريم عائلة الشهيد من طرف اللواء قائد القوات الجوية، تبعته استعراضات جوية مختلفة، اتسمت بالتحكم التام والتنسيق المحكم بين الطيارين.