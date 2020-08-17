تخرج الدفعة الـ33 لضباط وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية

أشرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء عبد الحميد غريس، اليوم الإثنين، على حفل تخرج الدفعة الـ33 لضباط وطلبة مختلف التخصصات الطبية، بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.

وحملت هذه الدفعة، إسم شهيد الثورة التحريرية المجيدة “عابد طيب أحمد” المدعو “سي عابد”.

وحضر الحفل المقام بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد قضي بكير بعين النعجة في العاصمة، المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية اللواء عبد القادر بن جلول، واطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي.

واستهل الحفل بتفتيش الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني للتشكيلات العسكرية التي أدت له التحية.

ليلقي بعدها قائد المدرسة العميد محمد محسن صحراوي كلمة، تعرض فيها الى المحاور الكبرى للتكوين والمعارف العلمية والعسكرية والمناهج والوسائل البيداغوجية التي وفرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بأرقى المناهج والوسائل البيداغوجية لفائدة المتربصين والملقنة من طرف مدربين مؤهلين وأساتذة أكفاء، مما سيمكنهم من أداء مهامهم النبيلة بكل احترافية.

داعيا اياهم الى بذل “أقصى الجهود واعطاء المثل في العمل الميداني للدفاع عن أمن الوطن وسيادته واستقراره.

وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين في هذه الدفعة.

واختتم الحفل بتكريم عائلة الشهيد التي حملت هذه الدفعة اسمه وكذا تكريم الأساتذة والطلبة المتفوقين