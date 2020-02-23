تحويل صلاحية إعتماد الوكلاء و المرقيين العقاريين الى الولاة بدل وزارة السكن

تم تعديل نماذج اعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين وذلك بموجب قرارين لوزارة السكن والعمران والمدينة صدرا في العدد 9 من الجريدة الرسمية.

و يحدد القرار الوزاري الاول نموذجي الاعتماد و البطاقة المهنية للوكيل العقاري , حيث يعدل القرار المؤرخ في 3 فبراير 2011 المتضمن هذه النماذج.

أما القرار الوزاري الثاني فيحدد نموذجي الاعتماد و شهادة التسجيل للمرقي العقاري و الذي يهدف الى تعديل القرار المؤرخ في 9 يناير 2013 المحدد لهذه النماذج.

يذكر انه تم بموجب مرسومين تنفيذين سابقين تحديد التنظيم المتعلق بمزاولة المهنتين حيث تم اقرار تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن و العمران والمدينة الى الولاة .