تحول مدارس خاصة الى مراكز للبزنسة في الشهادات والنقاط

تجاوزات بالجملة واقتراح غلق ثلاثين منها ومتابعة اصحابها قضائيا

رقمنة ديوان الامتحانات يكشف نصب مدارس خاصة على الأولياء وتزور انتقال التلاميذ لتحقيق الربح

كشفت التحقيقات المعمقة التي باشرتها وزارة التربية والتعليم في تسيير المدارس الخاصة إلى كوارث حقيقية تخص طريقة التعليم وانتقال التلاميذ وتطبيق البرامج التعليمية والبزنسة في النقاط لشراء الانتقال والمستويات الأمر الذي سيؤدي إلى غلق العديد من المدارس التي تحولت إلى مركز للبزنسة في الشهادات والنقاط عوضا عن التحصيل العلمي .

هذا وأشارت مصادر مقربة من التحقيق أن لجان التحقيق قد اقترحت غلق 16 مدرسة خاصة بعدما وقفت على العشرات من حالات الانتقال دون المستوى ، بالإضافة إلى نقل تلاميذ لم يدرسوا فصلا واحدا وآخرون لم ينجحوا في شهادة التعليم الأساسي ووجدوا نفسهم مرشحين للبكالوريا الأمر الذي كشفته الرقمنة التي ادخلت على ديوان الامتحانات والمسابقات وأقصت قرابة ال30 تلميذا من امتحان البكالوريا، من جهة أخرى وقفت التحقيقات على تضخيم النقاط لإظهار آن المدارس الخاصة أفضل بكثير من المدارس العمومية وضمان اكبر عدد من الزبائن ومعها تحصيل الارباح على حساب مستوى التلاميذ ، حيث تحول اصحاب هذه المدارس الى نصابين على الاولياء و تجار للنقاط عوض مؤطرين للعلم الامر الذي يمكن احالتهم على القضاء بتهم النصب والاحتيال وتقديم ادلاءات كاذبة من شأنها الاضرار بالغير.

محمد بن ترار