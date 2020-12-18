تحكيم تونسي لإدارة مباراة الجزائر -المغرب في بطولة شمال افريقيا

عين طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الجزائر-المغرب المقررة اليوم الجمعة بتونس (سا 00ر14) لحساب الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم (تحت 20 عاما) المؤهلة الى كأس افريقيا للأمم-2021 بموريتانيا.

وحسب اللجنة المنظمة, فإن المباراة سيديرها الحكم الرئيسي محرز المالكي, بمساعدة مواطنيه فوزي الجريدي ومحمد باكير, أما الحكم الرابع فهي التونسية درصاف القنواطي.

كما تم تعيين طاقم تحكيم جزائري يقوده لطفي بوكواسة لإدارة مباراة المنتخب التونسي ونظيره المصري لحساب نفس الجولة والمقررة بملعب رادس. ويساعد بوكواسة في مهمته مواطناه نبيل بونوة وعباس اكرم زرهوني والحكمة الرابعة لمياء عثمان.

وكان المنتخب الجزائري قد تعادل في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي (1-1), بينما انهزمت مصر بالغياب أمام ليبيا (2-0) بسبب اكتشاف عدد كبير من الحالات الايجابية لفيروس كورونا في صفوف “الفراعنة”, مما حال دون اقامة المباراة.