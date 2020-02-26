تحقيق في 3000 مركبة مزورة القيد بالجزائر

تفكيك 48 شبكة للتزوير واسترجاع 2200 سيارة مزورة

كشف مصدر مسؤول من مصالح الجمارك أن مصالحها ستباشر حملة واسعة من أجل تطهير حظيرة المركبات من السيارات المزورة والغير مطابقة التي غالبا ما يتم تهريبها من أوروبا من قبل شبكات مختصة وبعضها مبحوث عنها من قبل الأنتربول .

هذا وأشار ذات المسؤول أن مصالحها قد باشرت إجراءات الاتصال بمصالح حركيات السيارات بغية العمل على رقمنتها وغربلة ملفات السيارات المشتبه فيها والتي تزيد عن 3000 مركبة منها حوالي 800مركبة مستغلة من قبل سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات وأغلبها من نوع بيجو 806 والتي أدخلت الى الجزائر بملفات مزورة ، من جانب آخر تم إحصاء مركبات من نوع 406 وكليو ورونو 25 ورونو 21 بالإضافة إلى سيارات من نوع مرسيدس ، حيث تجري تدقيقات في ملفاتها القاعدية قبل جمعها ، من جانب آخر كشفت ذات المصالح أنها بالتعاون مع مصالح الأمن استرجعت ما يزيد عن 2200 مركبة مزورة وتفكيك 48 شبكة للتزوير خلال الثلاث سنوات الأخيرة منها شبكة تضم أجانب مختصين في تهريب المركبات من أوروبا عبر موانئ الغزوات ومستغانم ، كما تبين تورط إطارات سامية في البلديات وأميار في هذا الملف الذي قد يصل إلى إطارات سامية في الدولة .

محمد بن ترار