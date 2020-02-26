تحقيق في 3000 مركبة مزورة القيد بالجزائر

بعد تهريبها من أوروبا

الوطني
عن الوسط الجزائرية 530
  •   تفكيك 48 شبكة للتزوير واسترجاع 2200 سيارة مزورة

 

 كشف مصدر مسؤول من مصالح الجمارك أن مصالحها  ستباشر حملة واسعة من أجل تطهير حظيرة  المركبات  من السيارات المزورة  والغير مطابقة التي غالبا ما يتم تهريبها  من  أوروبا  من قبل شبكات مختصة وبعضها مبحوث عنها من قبل الأنتربول .

هذا وأشار ذات المسؤول أن مصالحها قد باشرت إجراءات الاتصال  بمصالح حركيات السيارات  بغية العمل على رقمنتها  وغربلة ملفات السيارات المشتبه فيها والتي تزيد عن 3000 مركبة  منها حوالي 800مركبة مستغلة  من قبل سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات  وأغلبها من نوع بيجو 806  والتي أدخلت الى الجزائر بملفات مزورة ، من جانب آخر تم إحصاء مركبات من نوع 406 وكليو  ورونو 25  ورونو 21 بالإضافة إلى سيارات من نوع مرسيدس ، حيث تجري تدقيقات  في ملفاتها القاعدية قبل جمعها ، من جانب آخر  كشفت ذات المصالح أنها بالتعاون مع مصالح الأمن استرجعت ما يزيد عن 2200 مركبة مزورة  وتفكيك  48 شبكة للتزوير خلال الثلاث سنوات الأخيرة منها شبكة تضم أجانب  مختصين في تهريب المركبات من أوروبا  عبر موانئ الغزوات ومستغانم ، كما تبين تورط إطارات سامية  في البلديات وأميار  في هذا الملف الذي قد يصل إلى  إطارات سامية  في الدولة .

محمد بن ترار

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